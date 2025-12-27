2025 йилда Қозоғистонда рекорд даражадаги ғалла ҳосили йиғиб олинди, мактаблар, уй-жойлар ва заводлар қурилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Ҳукумати 2025 йил натижаларини аниқ рақамларда умумлаштирди. Мамлакат бўйлаб янги уйлар, мактаблар, заводлар қурилди, қишлоқ хўжалигида рекорд даражадаги ҳосил йиғиб олинди.
2025 йилнинг 11 ойида 16,9 миллион квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди
2025 йил охирига келиб бу кўрсаткич 19,1 миллион квадрат метрга етиши кутилмоқда. Минглаб оилалар янги квартира ва уйларга кўчиб ўтди. Мамлакатнинг барча ҳудудларида қурилиш суръати ортиб бормоқда.
Қозоғистонда 219 та тиббиёт муассасаси қурилди
Мамлакатнинг кўплаб қишлоқларида янги тиббиёт марказлари очилди. Шифокорлар етишмаслиги 19 фоизга камайди.
130 та янги мактаб ўз эшикларини очди
220 минг ўқувчи учун янги жойлар яратилди ва 100 дан ортиқ мактабларда ўринлар етишмаслиги бутунлай бартараф этилди. Шаҳарларда ҳам, қишлоқларда ҳам болалар учун қулай ўқув шароитлари яратилди.
Пенсия ва нафақалар учун 5,9 триллион тенге ажратилди
4,6 миллион қозоғистонлик давлат томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш - бюджетнинг асосий устувор йўналиши ҳисобланади. 2026 йилдан бошлаб пенсия ва нафақалар яна 10 фоизга ошади.
33 та янги завод ишга туширилди, 150 та корхона модернизация қилинди
"Қозоғистонда ишлаб чиқарилган" ёзуви энди маиший техника ва автомобилларда пайдо бўлди. Телевизорлар ва кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш йўлга қўйилди ва автомобиль заводлари қурилмоқда.
27,1 миллион тонна дон йиғиб олинди
Қишлоқ хўжалиги сектори кетма-кет иккинчи йил рекорд даражадаги ҳосил берди. Мамлакат тўлиқ озиқ-овқат билан таъминланган ва экспорт ҳажми ўсиб бормоқда.
13 минг километрлик йўллар қурилди ва таъмирланди
Шаҳарлар ўртасидаги алоқа тезроқ ва хавфсизроқ бўлди. Юк ташиш 9,6 фоизга ошди.
Аҳолининг 90 фоизи интернет билан қамраб олинган
Қозоғистон Марказий Осиёда «Starlink» сунъий йўлдош интернетини олган биринчи давлат бўлди.
Бир йил ичида 335,6 миллион дарахт экилди
2021 йилдан бери жами 1 миллиард 470 миллион кўчат экилди. Президентнинг "Тоза Қозоғистон" ташаббуси доирасида мамлакат кўкаламзорлаштирилмоқда. Бу бугунги ва келажак авлодлар учун тоза ҳаво кафолатидир.
Иқтисодий ўсиш - 6,4 фоиз
Кучли иқтисодиёт - давлатнинг ижтимоий мажбуриятларининг кафолатидир. Бу глобал бозордаги беқарорликка қарамай, иш ҳақи ва пенсияларни тўлаш, янги мактаблар қуриш имконини беради.
