2025 йилда Қозоғистон ҳайвонот боғлари ва океанариумларига 2,6 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрган
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистонда 254 та кўнгилочар ва истироҳат боғлари мавжуд эди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, боғларнинг аксарияти хусусий мулкдир — 178 та боғ, шу жумладан 104 таси якка тартибдаги тадбиркорларга тегишли. 73 та боғ давлат мулки, 3 таси эса хорижий мулкдир.
Жойлашув бўйича 133 та боғ очиқ ҳавода, 121 таси эса ёпиқ майдонларда жойлашган. Очиқ майдонларнинг умумий майдони 1370,2 гектарни, ёпиқ майдонлар эса 255 000 квадрат метрдан ошади. Ўртача ҳисобда, боғлар йилига 246 кун очиқ бўлган, бу вақт ичида 7500 дан ортиқ маданий тадбирлар ўтказилган.
Энг кўп боғлар Чимкентда (30 та), Қарағанди ва Туркистон вилоятларида (ҳар бирида 29 тадан) ва Алматида (26) қайд этилган.
Қишлоқ жойларда 47 та боғ мавжуд бўлиб, уларда йил давомида 676 та тадбир ўтказилди.
Мамлакатда жами 704 та дам олиш маскани, жумладан, аттрационлар, ўйин автоматлари ва бошқа кўнгилочар объектлар фаолият юритди. Уларга ташриф буюрувчилар сони 1 миллиондан ошди. Ўйин автоматлари фуқароларнинг энг катта қизиқишини уйғотди, қарийб 468 000 та ташриф амалга оширилди.
Қозоғистондаги ҳайвонот боғлари ва океанариумларга 2025 йилда 2,6 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрди. 9000 дан ортиқ экскурсия ва 12 та кўргазма ўтказилди.
Уларда 1240 турдаги ҳайвонлар, қушлар ва балиқлар намойиш этилган. Уларнинг умумий сони 14 300 дан ортиқ, асосан балиқлар, сутэмизувчилар ва қушлар. Энг катта коллекциялар Алмати, Астана ва Чимкент ҳайвонот боғларида тўпланган.