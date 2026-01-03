2025 йилда бутун дунёда қарийб 130 журналист ҳалок бўлди
АSTANА.Кazinform - Халқаро журналистлар федерацияси (ХЖФ) маълумотларига кўра, 2025 йилда бутун дунё бўйича 128 журналист ҳалок бўлган, деб хабар беради DW.
2025 йилда дунёнинг турли минтақаларида 128 журналист ва бошқа оммавий ахборот воситалари ходимлари, жумладан, 10 аёл ҳалок бўлган.
Ушбу статистикага 9 нафар журналистнинг тасодифий ўлими киритилган. ХЖФ маълумотларига кўра, 2024 йилда бутун дунё бўйича 122 нафар журналист, жумладан, 14 нафар аёл ҳалок бўлган.
— 2024 йилга нисбатан бу ўсиш журналистлар учун хавф даражасининг сезиларли даражада ошганини англатади, — деб изоҳ берди ХЖФ президенти Энтони Белланжер.
Ташкилот "расмийларнинг оммавий ахборот воситалари ходимларини ҳимоя қилишда давом этаётган муваффақиятсизлиги"ни қоралади ва "2026 йилда зўравонлик ва жазосизлик циклига чек қўйиш учун зудлик билан ва қатъий чоралар кўришга" чақирди.
1990 йилда оммавий ахборот воситалари ўлими статистикасини юрита бошлаганидан бери, ХЖФ бутун дунё бўйлаб жами 3173 журналист ўлимини қайд этди. ХЖФ шунингдек, 2025 йил 31 декабр ҳолатига кўра, бутун дунё бўйлаб 533 журналист қамоққа олинганлигини кўрсатувчи маълумотларни эълон қилди, уларнинг аксарияти (143) Хитойда эди. Ўтган йили бу кўрсаткич 516 журналистни ташкил этган эди.
ХЖФнинг бутун дунё бўйлаб ўлдирилган журналистлар сони бўйича статистикаси Чегара билмас мухбирлар (RSF) томонидан тузилган маълумотлардан фарқ қилади. Нодавлат ташкилотининг маълумотларига кўра, 2025 йилда бутун дунё бўйлаб 67 нафар оммавий ахборот воситалари ходими ўз фаолияти давомида ҳалок бўлган. ЮНЕСКО бу кўрсаткични 93 нафарга етказган.
БМТ илгари Ғазони тарихдаги ҳар қандай қуролли можарода матбуот учун энг хавфли жой деб атаган эди.
Ўтган йилнинг июнь ойида Теҳрондаги телеканалга Исроилнинг ҳаво ҳужуми натижасида икки эронлик оммавий ахборот воситалари ходими ҳалок бўлган эди.
Эслатиб ўтамиз, Исроилнинг Ғазо секторига берган зарбаси натижасида беш журналист ҳалок бўлди.