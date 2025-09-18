2025 йил октябрь ойида қозоғистонликлар неча кун дам олади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 25 октябрь куни миллий байрам – Республика кунини нишонлайди, деб хабар беради Kazinform.
Бу йил Республика куни шанба кунига тўғри келади, бу дам олиш кунининг 27 октябрь, душанба кунига кўчирилиши муносабати билан қўшимча дам олиш кунини беради. Натижада қозоғистонликлар кетма-кет уч кун: 25, 26 ва 27 октябрь кунлари дам олади.
2025 йил октябрь ойида қандай дам оламиз:
- беш кунлик иш ҳафтаси билан: 25, 26, 27 октябрь;
- олти кунлик иш ҳафтаси билан: 25, 26 октябрь дам олиш кунлари, 27 октябрь - иш куни.
Умуман олганда, беш кунлик иш ҳафтаси билан октябрь ойида 9 та дам олиш куни ва 22 иш куни бўлади.
Республика куни мамлакатнинг ягона миллий байрамидир. 1990 йил 25 октябрда Қозоғистон ССР Олий Кенгашининг фармони билан Қозоғистон ССРнинг давлат суверенитети тўғрисидаги декларация қабул қилинди.
Орадан беш йил ўтиб, 18 октябрда Қозоғистон Республикаси Президентининг фармони билан 25 октябрь Қозоғистон Республикасининг миллий байрами – Республика куни деб эълон қилинди.