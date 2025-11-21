13-maosh qanday hollarda to‘lanadi
ASTANA. Kazinform – Qozog‘istonda xodimlarga bonuslar va o‘n uchinchi maosh to‘lash masalasini Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasi qo‘mitasi raisi Meyrambek Axmetov izohladi.
— Mukofot puli va boshqa bonuslarni to‘lash tartibi jamoaviy yoki individual mehnat shartnomasida aniq ko‘rsatilishi kerak. Mehnat shartnomasida bunday holat ko‘zda tutilmagan bo‘lsa ham, xodimlar bonuslar yoki 13-maosh to‘lash uchun ariza berishlari mumkin. Biroq, rahbariyat rad etish huquqiga ega. Xodimlar rahbariyatdan talab qilishlari mumkin, ammo rahbariyat buni qiladimi? Savol shundaki, tashkilotda bunday moliyaviy imkoniyatlar bormi, - dedi Meyrambek Axmetov Markaziy kommunikatsiyalar xizmatida bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida.
Mehnat inspeksiyasi qo‘mitasi rahbari bonuslar masalasi bo‘yicha ham alohida javob berdi.
— Ko‘pgina mehnat nizolari aynan mukofot pullarini to‘lash masalasida yuzaga keladi. Xodimlar rahbariyatdan ularni yil oxirida yoki ma’lum bir ta’til uchun to‘lashni so‘rashadi. Korxona ma’muriyatida esa bunday mablag‘lar yo‘q, ular budjetda ko‘zda tutilmagan yoki umuman bo‘lmaydi. Mehnat nizolari aynan shu yerdan kelib chiqadi, — deydi u.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda yoshlarning mehnat bozoriga kirishi yiliga 360 ming kishigacha oshadi.